На Стрельнинском шоссе нашли квартиру с десятками кошек

На квартиру жаловались местные жители.

На Стрельнинском шоссе в Красном Селе нашли квартиру с десятками кошек. Информация об этом появилась в группе "Наш район - Красносельский" 12 мая.

Животные проживали в доме №6/1. О хозяевах кошек не сообщается. На фотографиях видно, что питомцы были повсюду: на шкафу, диванах и даже на окне. В квартире — антисанитария. Соседи жаловались на неприятный запах, его источник удалось обнаружить не сразу.

Напомним, в Петербурге хотят на законодательном уровне ограничить количество домашних животных в квартире. Ранее Piter.TV рассказал о том, как бороться с питомником по соседству уже сейчас.

Фото: Наш район - Красносельский / Эльвира Севостьянова