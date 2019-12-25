В жилом квартале "Солнечный город" строится новый детский сад

Учреждение станет уже пятым в этом микрорайоне.

В жилом квартале "Солнечный город" на юго-западе Петербурга началось строительство нового детского садика. Как сообщили в пресс-службе Смольного, дошкольное учреждение станет пятым в этом активно застраивающемся микрорайоне.

Садик будет рассчитан на 220 мест и вместит 12 групп детей. В здании расположатся бассейн, физкультурный и музыкальный залы, кабинет логопеда и кабинеты для кружков, а во дворе – спортивные и игровые площадки. Новый детсад планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2021 года, строительством займется Setl Group.

Всего в 2020 году в Петербурге планируется построить 11 детсадов, три школы, четыре объекта здравоохранения, пять объектов иного назначения. В 2019 году инвесторы построили 25 объектов.

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Фото: Piter.TV