В ЖК "Солнечный город" появился в торговый центр

Общая площадь ТЦ составляет более 11 тысяч "квадратов".

В понедельник, 12 апреля, пресс-служба компании Setl Group сообщила, что ввела в эксплуатацию торговый центр в жилом комплексе "Солнечный город" в Красносельском районе возле проспекта Ветеранов.

В ТК появятся фитнес-клуб, большой продуктовый супермаркет и другие магазины. Отмечается, что постройка оформлена в гармоничных цветах и едином стиле с ЖК. Общая площадь комплекса составляет более 11 тысяч квадратных метров.

Помимо этого подземный этаж связан с торговыми помещениям лифтом, а этажи связаны эскалаторами. Для автомобилистов предусмотрели подземный и наземный паркинг.

Центр откроют в четвертом квартале текущего года.

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Фото: Piter.tv