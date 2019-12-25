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В ЖК "Солнечный город" открылась новая школа №203
Сегодня, 15:10
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В ЖК "Солнечный город" открылась новая школа №203

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Образовательное учреждение рассчитано на 1375 учеников.

В жилом комплексе "Солнечный город", расположенном в Красносельском районе, появилась новая школа. В среду, 1 сентября, образовательное учреждение открыл вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин. Об этом сообщили в пресс-службе Setl Group.

Школа №203 на 1375 мест находится по адресу: проспект Ветеранов, дом №173/3. Застройщик оснастил современное здание двумя бассейнами и двумя спортивными залами, творческими мастерскими по обработке дерева, швейному делу и кулинарии, столовой на 688 человек, библиотекой с читальным залом и актовым залом на 825 мест. Кроме того, застройщик благоустроил территорию школы и подарил школьникам большую спортивную зону.

Ранее мы писали, что в Приморском районе открылась новая школа №575.

Фото: setlgroup.ru

Теги: setl group, жк солнечный город, школа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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