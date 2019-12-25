  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Приморском районе открылась новая школа №575
Сегодня, 11:11
45
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Приморском районе открылась новая школа №575

0 0

Школа будут сотрудничать с петербургскими вузами.

В Приморском районе на территории ЖК "Шуваловский" открылась новая школа. Она стала одной из самых крупных в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Школа №575 рассчитана на 64 класса, 1600 учеников. Из них 228 — первоклассники. Сегодня в образовательном учреждении побывал губернатор Александр Беглов.

Трехэтажное здание разделили на два корпуса, объединенные общешкольными помещениями. Первый корпус отвели для начальной школы с учебными классами, кабинетами продленного дня, комнатой труда и компьютерным классом. Второй корпус отведен для основных учебных кабинетов средних и старших классов, а также мастерские, помещения для занятий творчеством.

В школе есть два бассейна, два спортзала, зал хореографии, учебно-производственные мастерские, лаборатории. Там же будут открыты кружки — по медицине, театральному искусству, журналистике, инженерным специальностям.

Фото: ВКонтакте / Школа 575 Приморского района

Теги: жк шуваловский, школа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии