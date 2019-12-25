В ЖК "Ласточкино гнездо" наказали горе-парковщика

Метод борьбы местные жители ранее использовали с другим нарушителем.

В жилом комплексе "Ласточкино гнездо" на Русановской улице местные жители 20 февраля проучили неизвестного "мастера" парковки. Обладатель молдавского автомобильного номера по-хозяйски въехал прямо на пешеходную площадку со скамейками и зоной отдыха.

Горожане не растерялись и водрузили на капот иномарки желтую бетонную полусферу, своеобразный отличительный знак нахальной парковки. Местные отметили, что уже не впервые используют сферу для борьбы с горе-парковщиками: некоторое время назад такой же бетонный "кубок" получал другой автомобилист. Петербуржцы назвали происходящее преступлением и наказанием.

В комментариях под постом петербуржцы почти единогласно одобрили способ нравоучения.

Ранее мы рассказывали, что у элитного ЖК в центре Петербурга образовалось непроходимое болото.

Фото: Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"