  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ЖК "Чистое небо" построили новый детский сад на 220 мест
Сегодня, 6:29
90
lesjasap

В ЖК "Чистое небо" построили новый детский сад на 220 мест

0 0

В Приморском районе открылось новое дошкольное учреждение.

В Приморском районе Петербурга открылся новый детский сад. Заведение находится на территории жилого комплекса "Чистое небо" и способно принять 220 воспитанников. Учреждение оснащено бассейном, игровыми комнатами, спальнями, столовыми, музыкальными и спортивными залами. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по строительству.

Объект введен в эксплуатацию с 24 октября. Застройщиком проекта выступала компания "СК Каменка". Подрядчик разместил детский сад по адресу Комендантский проспект 64 корпус 2 строение 1.

Напомним, что на территории жилого комплекса уже работают два дошкольных учреждения, каждое принимает по 190 детей. Новое здание занимает 4,5 тысячи квадратных метров. 

Ранее Piter.tv писал о том, что власти Петербург заявили о готовности города к отопительному сезону.

Фото: Piter.tv
 

Теги: детский сад, жк чистое небо
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии