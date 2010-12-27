В ЖК "Чистое небо" построили новый детский сад на 220 мест

В Приморском районе открылось новое дошкольное учреждение.

В Приморском районе Петербурга открылся новый детский сад. Заведение находится на территории жилого комплекса "Чистое небо" и способно принять 220 воспитанников. Учреждение оснащено бассейном, игровыми комнатами, спальнями, столовыми, музыкальными и спортивными залами. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по строительству.

Объект введен в эксплуатацию с 24 октября. Застройщиком проекта выступала компания "СК Каменка". Подрядчик разместил детский сад по адресу Комендантский проспект 64 корпус 2 строение 1.

Напомним, что на территории жилого комплекса уже работают два дошкольных учреждения, каждое принимает по 190 детей. Новое здание занимает 4,5 тысячи квадратных метров.

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Фото: Piter.tv

