Власти Петербург заявили о готовности города к отопительному сезону

Полностью подготовка завершится к середине ноября.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о готовности ЖКХ Петербурга к отопительному сезону. Окончательно подготовка завершится 15 ноября, сообщила 24 октября пресс-служба администрации города.

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе президента РФ в СЗФО глава Петербурга отчитался о проделанной за год работе в сфере ЖКХ.

В течение лета подготовили более 23 тыс. жилых зданий, среди них - 1125 детских учреждений, 917 лечебных учреждений и 1354 школы и учебных заведений. В порядок привели 230 км тепловых сетей, в следующем году на их ремонт дополнительно потратят 3 млрд рублей.

Для зимнего сезона привели в готовность 160 единиц специализированной техники для обеспечения энергоснабжения и запасы аварийного топлива.

На прошлой недели Piter.TV рассказал о том, что УФАС вынесло решение по делу о "снежном картеле" в Петербурге.

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