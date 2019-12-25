В "Зените" рассказали, почему клуб пошел на конфликт с Федерацией футбола Бразилии

Напомним, Малком и Клаудиньо досрочно покинули расположение сборной Бразилии по требованию клуба, на что Федерация обратилась с жалобой в ФИФА и пригрозила санкциями команде.

В четверг, 2 сентября, генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев в разговоре с "Фонтанкой" прояснил конфликтную ситуацию с Федерацией футбола Бразилии.

Клуб направил официальные письма всем футбольным регуляторам – УЕФА, РФС, РПЛ – с просьбой о помощи в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги чемпионов против "Челси".

В "Зените" уверены, что все команды должны находиться в равных условиях, поэтому приняли решение экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположений национальных сборных. Это связано с карантинными мерами Великобритании в отношении стран, которые находятся в "красной" зоне коронавируса, поэтому участие футболистов в матче было под угрозой. Медведев отметил, что рассчитывает на вмешательство футбольных властей и соблюдения принципов fair play для всех участников. В клубе предположили, что ситуацию может разрешит.ь предоставление исключений для въезда спортивных делегаций или перенос матчей на нейтральные поля

Досрочно расположение сборной Бразилии по требованию петербургского клуба покинули Малком и Клаудиньо. "Зенит" потребовал также вернуть Барриоса у сборной Колумбии, но те ответили отказом.

Напомним, сборная Бразилии в рамках отбора на ЧМ-2022 в сентябре сыграет с Чили, Аргентиной и Перу.

Ранее мы писали, что определился состав групп Лиги Европы по футболу.

Фото: ФК "Зенит" / телеграм-канал