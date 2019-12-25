"Спартак" оказался в группе D, "Локомотив" попал в группу Е.

Определился состав групп Лиги Европы по футболу. Российские команды "Локомотив" и "Спартак" узнали своих ближайших соперников. Решение было принято во время жеребьевки, которая состоялась в Стамбуле.

В группе А выступят "Лион" из Франции, "Рейнджерс" из Шотландии, "Спарта" из Чехии и "Брондбю" Дании. В группе В на поле выйдут "Монако", ПСВ из Нидерландов, "Реал Сосьедад" из Испании и "Штурм" из Австрии.

В группу С попали"Наполи" из Италии, британский "Лестер", "Спартак" и польская "Легия". В квартете D сыграют греческий "Олимпиакос", немецкий "Айнтрахт", турецкий "Фенербахче" и "Антверпен" из Бельгии. Группа E представлена такими командами как итальянский "Лацио", "Локомотив", "Марсель" из Франции и "Галатасарай" Турции.

За выход в плей-офф также сразятся команды из группы F. В ней представлены "Брага" (Португалия"), "Црвена" (Сербия), "Лудогорец" (Болгария), "Селтик" (Шотландия), "Бетис" (Испания), "Ференцварош" (Венгрия). В квартете Н примут участие "Динамо" (хорватский Загреб), бельгийский "Генк", английский "Вест Хэм" и австрийский "Рапид".

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