В "Зените" опровергли слухи о переговорах с игроком "Фиорентины" Бельтраном

Медведев назвал сплетнями сообщения о возможном трансфере Лукаса Бельтрана.

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев заявил ТАСС, что сообщения о намерении петербургского клуба приобрести аргентинского полузащитника "Фиорентины" Лукаса Бельтрана не соответствуют действительности.

Ранее журналист Марко Джордано сообщил в соцсети X, что "Зенит" проявляет интерес к аргентинцу и готов предложить за него €10 млн. Лукас Бельтран, 24 года, выступает за "Фиорентину" с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 он провёл 47 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что гол 17-летнего Шилова дал "Зениту" шанс разгромить "Рубин" в Кубке России. Матч закончился со счетом 3:0 на Газпром Арене.

Фото: epaimages.com