В Зеленогорске завершилось строительство детской поликлиники

Четырехэтажное здание рассчитано на 150 посещений в смену.

В Курортном районе завершилось строительство детской поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по строительству.

В рамках исполнения Адресной инвестиционной программы Комитета завершилось строительство детской поликлиники ГБУЗ "Городская больница № 40 Курортного района", которая находится в Зеленогорске на Комсомольской улице.

Четырехэтажное здание рассчитано на 150 посещений в смену. Также в поликлинике есть детский бассейн, зал лечебной физкультуры.

Областные больницы и поликлиники переходят на электронные медкарты.

Фото: Piter.TV