В Зеленогорске завершилось строительство детской поликлиники

В Курортном районе завершилось строительство детской поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по строительству.
В рамках исполнения Адресной инвестиционной программы Комитета завершилось строительство детской поликлиники ГБУЗ "Городская больница № 40 Курортного района", которая находится в Зеленогорске на Комсомольской улице.
Четырехэтажное здание рассчитано на 150 посещений в смену. Также в поликлинике есть детский бассейн, зал лечебной физкультуры.
Областные больницы и поликлиники переходят на электронные медкарты.
Фото: Piter.TV
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