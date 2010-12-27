Областные больницы и поликлиники переходят на электронные медкарты

До 2020 года на электронное обслуживание перейдут 31 поликлиника и 17 стационаров, из которых 5 противотуберкулезных диспансеров.

Поликлиники и больницы Ленобласти переходят на электронные медицинские карты. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Передача данных в электронную медицинскую карту пациента осуществляется во Всеволожском, Волососвском, Волховском, Токсовском и Сланцевском районах. Впоследствии медицинские учреждения перейдут на электронные рецепты. Кроме того, на портале госуслуг появится раздел "Мое здоровье". С помощью него будет сокращено время ожидания в очереди на прием, минимизирована бумажная работа и рационально использовано время осмотра пациента.

Медицинские информационные системы появляются в поликлиниках и больницах за счет регионального проекта "Создание Единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ" и нацпроекта "Здравоохранение". На эти цели 47 регион до 2024 года получит 863 млн рублей.

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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти