В Ленинградской области среди юных пожарных выбрали лучшие коллективы

В Ленинградской в образовательном центре "Ладога" состоялся слет "Юный пожарный". На нем были выбраны лучшие коллективы молодых пожарных. Первое место было присуждено дружине Алеховщинской средней школы Лодейнопольского района. Сообщили об этом в пресс-службе Правительства Ленобласти.
Команда школы Алеховщинцы на протяжении года поддерживали лидирующие позиции в зачетных дисциплинах, включая фотоконкурс, демонстрацию фильмов и журналистских работ. Бригада юных пожарных отличилась и в общественных мероприятиях, а также социальных акциях.
Как заявляют в комитете правопорядка, молодое движение не только учит юных граждан пожарно-техническим навыкам, но и воспитывает гражданское мужество, творчество и благотворно влияет на организм.
"Путь не все ребята свяжут свою жизнь с пожарной службой, но знание противопожарной безопасности, умение мыслить, оценивать ситуацию, принимать решение, организовывать командную работу – пригодится всегда и везде", – отметил председатель комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Александр Степин.
Второе место в конкурсе занял коллектив "Искрва" из села Шум Кировсокго района, а команда "Искрята" из поселка Первомайское заслужили почетное третье место.
Ранее мы сообщали, что в Выборге занимаются развитием малого и среднего бизнеса.
Фото: lenobl.ru
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