В Выборге занимаются развитием малого и среднего бизнеса

Главной задачей "Центра поддержки и развития предпринимательства" является информирование и консультирование местных граждан о возможности создания своего бизнеса, получения субсидий, трудоустройства и много другого.

В Выборгском районе отдельное внимание уделят развитию малого и среднего бизнеса АНО "Центр поддержки и развития предпринимательства". С докладом о проделанной работе выступила председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район" Нина Сивицкая.

Основным событием для Выборга является "Неделя предпринимательства". Была организована бригада из представителей комитета и центра поддержи молодых бизнесменов. В этом году также приняла участие налоговая инспекция. Все участники мероприятия выезжали в поселения, встречались с предпринимателями, рассказывали о мерах поддержки, возможностях по обучению и финансовых возможностях. Участие налоговой сыграло важную роль, так как у начинающих бизнесменов было много вопросов по введению кассовой отчетности, применению онлайн – касс и налогообложению.

За счет средств муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства "Центром поддержки и развития предпринимательства" было организовано участие ремесленников в нескольких мероприятиях.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге на территории Смоляного мыса прошёл субботник.

Фото: pixavay.com