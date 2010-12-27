  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Выборге занимаются развитием малого и среднего бизнеса
Сегодня, 17:05
103
RipeHarvest

В Выборге занимаются развитием малого и среднего бизнеса

0 0

Главной задачей "Центра поддержки и развития предпринимательства" является информирование и консультирование  местных граждан о возможности создания своего бизнеса, получения субсидий, трудоустройства и много другого.

В Выборгском районе отдельное внимание уделят развитию малого и среднего бизнеса АНО "Центр поддержки и развития предпринимательства". С докладом о проделанной работе выступила председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район" Нина Сивицкая.

Основным событием для Выборга является "Неделя предпринимательства". Была организована бригада из представителей комитета и центра поддержи молодых бизнесменов. В этом году также приняла участие налоговая инспекция. Все участники мероприятия выезжали в поселения, встречались с предпринимателями, рассказывали о мерах поддержки, возможностях по обучению и финансовых возможностях. Участие налоговой сыграло важную роль, так как у начинающих бизнесменов было много вопросов по введению кассовой отчетности, применению онлайн – касс и налогообложению.

За счет средств муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства "Центром поддержки и развития предпринимательства" было организовано участие ремесленников в нескольких мероприятиях.

 

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге на территории Смоляного мыса прошёл субботник.

Фото: pixavay.com

Теги: выборгский район, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг, Новости Выборгского района,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии