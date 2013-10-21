В Зеленогорске росгвардейцы помогли пострадавшему пешеходу

Пострадавшего госпитализировали.

В Зеленогорске сотрудники Росгвардии помогли пострадавшему пешеходу. Об этом стало известно Piter.tv.

В четверг утром росгвардейцы помогли пострадавшему в ДТП человеку. Выяснилось, что на перекрёстке водитель Ford Focus наехал на пешехода, который переходил дорогу по пешеходу на зеленый свет светофора. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее в Парголово пассажир автобуса угрожал водителю пистолетом. Предполагается, что во время движения автобуса по Вокзальной улице мужчина достал пистолет и начал угрожать им водителю автобуса.

Видео: Piter.tv

