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В Зеленогорске росгвардейцы помогли пострадавшему пешеходу

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Пострадавшего госпитализировали.

В Зеленогорске сотрудники Росгвардии помогли пострадавшему пешеходу. Об этом стало известно Piter.tv.

В четверг утром росгвардейцы помогли пострадавшему в ДТП человеку. Выяснилось, что на перекрёстке водитель Ford Focus наехал на пешехода, который переходил дорогу по пешеходу на зеленый свет светофора. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее в Парголово пассажир автобуса угрожал водителю пистолетом. Предполагается, что во время движения автобуса по Вокзальной улице мужчина достал пистолет и начал угрожать им водителю автобуса. 

Видео: Piter.tv
 

Теги: госпитализировали, зеленогорск, пешеход
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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