В Парголово пассажир автобуса угрожал водителю пистолетом

Предполагается, что во время движения автобуса по Вокзальной улице мужчина достал пистолет и начал угрожать им водителю автобуса.

В Парголово в автобусе №397 один из пассажиров начал угрожать водителю пистолетом. Правоохранители разбираются в произошедшем инциденте, пишет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пассажир начал угрожать водителю около часа дня. Предполагается, что во время движения автобуса по Вокзальной улице мужчина достал пистолет и начал угрожать им водителю автобуса.

Правоохранители задержали буйного пассажира возле дома 14 по Вокзальной улице. Им оказался местный житель 1957 года рождения. У него изъяли пневматический пистолет. В отношении задержанного составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

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Фото: Piter.tv