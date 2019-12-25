В Зеленогорске появился сквер с зайцами

Сквер озеленили: в нем высадили деревья и кустарники.

В Зеленогорске благоустроили сквер на пересечении Вокзальной улицы и проспекта Ленина. Его украсили разноцветные фигурки зайцев. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 21-го сентября.

В сквере стало больше зелени: там высадили 8 краснолистных кленов, 340 кустарников кизильника блестящего и дерена пестролистного, разбили цветник. Кроме того, в порядок привели более 2 тысяч квадратных метров газона.

В сквере появилась детская площадка с песочницей и фигурками зайцев, скамейки и урны.

Работы проводились по заказу СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 1 безымяннх скверов Петербурга получили названия.

Фото: комитет по благоустройству