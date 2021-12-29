В Зеленогорске Холдинг AAG начал достройку проблемного ЖК "Изумрудный"

Инвестор оградил строительную площадку, обеспечил водоснабжение и электроснабжение для строительных нужд, разместил строительный городок.

В среду, 9 февраля, стало известно, что в Зеленогорске Холдинг AAG приступил к достройке проблемного ЖК "Изумрудный". Подготовительные работы начались в январе этого года на Кузнечном переулке, 4а, передают в пресс-службе комитета по строительству.

Так, инвестор оградил строительную площадку, обеспечил водоснабжение и электроснабжение для строительных нужд, разместил строительный городок.

В начале этого месяца начались строительно-монтажные работы. Сообщается, что котлован уже вырыт, на сегодняшний день стартовали работы по устройству песчаной подушки для фундамента. Достройка объекта идет по графику. Получить разрешение на ввод в эксплуатацию планируется в октябре 2022 года.

Напомним, что строительство проблемного ЖК началось еще в 2014 году. По планам его должны были сдать через два года, в 2016 году. Сроки ввода объекта несколько раз сдвигались. В итоге стройка полностью остановилась, а девелопер обанкротился. Соглашение о достройке ЖК было подписано с компанией AAG в августе 2021 года.

Ранее мы писали, что проблемный ЖК "Морской конек" в Сестрорецке ввели в эксплуатацию. В пятиэтажном доме располагаются 28 квартир, общей жилой площадью – 1 876 кв. метров.

Фото: пресс-служба Смольного

