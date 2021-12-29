Проблемный ЖК "Морской конек" в Сестрорецке ввели в эксплуатацию

В пятиэтажном доме располагаются 28 квартир, общей жилой площадью – 1 876 кв. метров.

В понедельник, 17 января, в пресс-службе комитета по строительству сообщили о завершении строительства проблемного ЖК "Морской конек" в Сестрорецке на улице Первого Мая, дом №2 строение 1.

Строительство начали в 2015 году и должны были закончить в 2016, однако из-за отсутствия денег работы прекратили. В начале лета 2021 года дело двинулось с места при содействии комитета: компания ООО "Алгоритм Девелопмент" подписала соглашение, а затем был подписан договор на выполнение функции технического заказчика между ООО "Алгоритм Девелопмент" и ООО "УК "Балтик С".

Объект ввели в эксплуатацию через полгода. Пятиэтажный дом рассчитали на 28 квартир, общая жилая площадь – 1 876 кв. метров. В ближайшее время участники долевого строительства получат долгожданные ключи.

Фото: Новостройки Петербурга. ЖК "Морской конек"