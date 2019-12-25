В Заячьем переулке рабочий, расчищавший крышу от снега, упал с высоты

Мужчина жив и отделался легкими травмами.

Днем во вторник, 16 февраля, с дома №4 по Заячьему переулку упал рабочий, который расчищал крышу здания от снега. Об этом рассказала "Фонтанка" со ссылкой на местных жителей.

Как выяснилось, кровлю чистили двое рабочих, используя страховки. По окончанию работ один из мужчин спустился вниз, а второй решил задержаться наверху, но запутался в стропах и упал с высоты 6-7 метров. Мужчина остался в сознании, его госпитализировали. По предварительной информации, рабочий отделался легкими травмами.

Ранее мы писали, что в Петербурге работники ЖЭКа разбили автомобиль глыбой льда.

Фото: Piter.TV