Куренков отметил, что сейчас решается вопрос о поставке пожарной и специальной техники

В Запорожской области создадут спасательный центр МЧС для защиты АЭС. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

По его словам, спасательный центр также займется защитой других потенциально опасных объектов. Куренков добавил, что решение было принято с учетом рисков возникновений ЧС. Он отметил, что сейчас решается вопрос о поставке пожарной и специальной техники, плавсредств и другого оборудования и снаряжения для пожарных и спасателей.

Ранее МЧС сообщило об эвакуации более 8,6 тыс. человек после диверсии на Каховской ГЭС.

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