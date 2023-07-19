МЧС сообщило об эвакуации более 8,6 тыс. человек после диверсии на Каховской ГЭС

Александр Куренков оценил ликвидацию последствий после повреждения ГЭС в Херсонской области.

Более 8,6 тысяч человек эвакуированы после диверсии, произошедшей на Каховской гидроэлектростанции. Экстренными службами были спасены около 2,2 тысяч граждан. Соответствующие статистические данные преоставил законодателям в верхней палате парламента глава ГУ МЧС Александр Куренков. Эксперт пояснил, что представители пожарно-спасательных подразделений откачали вода из более 350 местных зданий. Дополнительно была проведена санитарная обработка 336 социальных объектов и многоквартирных домов на общей площади в 357 тысяч квадратных метров.

После украинской диверсии на Каховской ГЭС была оперативно организована помощь людям в затопленных населенных пунктах. В ходе спасательной операции эвакуировано более 8,6 тыс. человек. Сотрудниками МЧС России спасено свыше 2,2 тыс. пострадавших. Александр Куренков, глава ГУ МЧС России

МЧС очистило от взрывоопасных предметов более 890 га в новых регионах.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации