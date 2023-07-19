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МЧС очистило от взрывоопасных предметов более 890 га в новых регионах

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Александр Куренков рассказал о работе в новых регионах страны.

Пиротехнические отряды ГУ МЧС России очистили от взрывоопасных предметов более 890 га на территории четырех новых регионов страны. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарном заседании Совета Федерации от 19 июля сделал глава экстренного ведомства РФ Александр Куренков. Чиновник отметил, что специалистами было обезврежено более 90 тысяч единиц боеприпасов и мин противника.

Обследована и очищена от взрывоопасных предметов. Особое внимание обращено на земли сельхозназначения, территории вокруг объектов энергетики и жизнеобеспечения населения.

Александр Куренков, глава МЧС России

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Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации

Теги: александр куренков, гу мчс, днр, лнр, новые регионы, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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