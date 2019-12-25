Ухудшение погоды грозит Санкт-Петербургу: предупреждение от МЧС

Согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник, 18 июля, жители Санкт-Петербурга столкнутся с возможными ливнями и грозами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
По данным специалистов, погода в городе может измениться кратковременно, и ливни сопровождаются сильными осадками. Грозы также могут быть сопряжены с молниями и громом. Местами ожидаются значительные количества осадков, что может вызвать временные неудобства для горожан и туристов.
МЧС России рекомендует жителям и гостям города принять необходимые меры предосторожности и быть бдительными во время ухудшения погоды. Водителям следует быть особенно осторожными на дорогах, учитывая возможное образование луж и скользкого покрытия.
Ранее сообщалось, что во вторник Петербург окажется на переферии небольшого, но активного циклона
Фото: Piter.TV
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