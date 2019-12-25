Во вторник Петербург окажется на переферии небольшого, но активного циклона

Температура воздуха составит от +20 до +22°.

Во вторник, 18 июля, погода в Северной столице будет определяться периферией небольшого, но активного циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

В течение дня в городе ожидается облачность с прояснениями а также кратковременные дожди. В соседней Ленобласти местами возможны грозы.

Температура воздуха составит от +20 до +22°, по области от +19 до +24°. Порывы юго-западного ветра разгонятся до 4–9 м/с. Атмосферное давление будет понижаться и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV