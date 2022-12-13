В Запорожской области пресекли деятельность этнической ОПГ

Четыре члена группировки находятся под стражей.

В Запорожской области пресекли деятельность этнической организованной преступной группировки. Соответствующее заявление сделали представители российской силовой структуры. Оперативные мероприятия проводились также на территории Донецкой и Луганской народных республик в рамках декриминализации новых регионов страны. Пойманы как активные участники банды, а также их главарь.

Сециализировались на рейдерских захватах зданий и сооружений, разбойных нападениях, вымогательствах, похищениях людей, совершаемых в отношении представителей малого и среднего бизнеса, преимущественно владельцев фермерских хозяйств. сотрудник спецслужб РФ

Руководителем ОПГ государственным обвинением считается Харебов Павел Автандилович по кличке Паша осетин, а также подозрение пало Шейчука А., Лопату А., Агаджаняна С., Мрадян Ю. Во время обысков в квартирах и гараже фигурантов силовики выявили РПГ, автоматическое оружие, пистолеты, гранаты, две дымовые шашки и боевые припасы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 222.1 УК РФ за незаконный оборот вооружения. Дополнительный тайник с оружием располагался на полуострове Крым. Там найдено 240 патронов, два АКМ и автоматы АКСУ. Сейчас члены группировки арестованы.

НАК: на Ставрополье уничтожены боевики, планировавшие теракт на железнодорожной станции.

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