На Ставрополье уничтожили четверых боевиков, планировавших теракт. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделились сотрудники информационного центра от Национального антитеррористического комитета. Оперативники провели в регионе специальную контртеррористическую операцию по захвату террористов. Предположительно, мужчины планировали совершить преступление на местной железнодорожной станции. В силовой структуре уточнили, что подозреваемые были причастны к запрещенной деятельности одного из украинского националистического формирования. Однако конкретное название эксперты раскрывать не стали.
В ходе осмотра места боестолкновения обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства, одно из которых было подорвано террористами.
пресс-служба НАК
ФСБ передала в Военно-исторический музей артиллерии 8-мм револьвер 1892 года.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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