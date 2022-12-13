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На Ставрополье уничтожили четверых боевиков, планировавших теракт

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Подозреваемые принимали участие в украинской националистической группировке.

На Ставрополье уничтожили четверых боевиков, планировавших теракт. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделились сотрудники информационного центра от Национального антитеррористического комитета. Оперативники провели в регионе специальную контртеррористическую операцию по захвату террористов. Предположительно, мужчины планировали совершить преступление на местной железнодорожной станции. В силовой структуре уточнили, что подозреваемые были причастны к запрещенной деятельности одного из украинского националистического формирования. Однако конкретное название эксперты раскрывать не стали.

В ходе осмотра места боестолкновения обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства, одно из которых было подорвано террористами.

пресс-служба НАК

ФСБ передала в Военно-исторический музей артиллерии 8-мм револьвер 1892 года.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: нак, ставрополье
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия, Терроризм,

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