В Запорожье задержали мужчину, работавшего на ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщили в главке ФСБ по региону.
Ранее судимый 31-летний гражданин Украины прибыл в Запорожскую область, чтобы совершить серию терактов против местных властей. При попытке задержания преступник оказал вооруженное сопротивление, но бойцы спецназа ФСБ обезоружили его.
Также сообщается, что при обыске дома у мужчины нашли компоненты самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению террористического акта".
Ранее ФСБ заявила о предотвращении теракта спецслужб Украины против руководителя Запорожской АЭС.
Видео: ФСБ России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все