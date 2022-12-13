Задержанный планировал совершить серию терактов против местных властей.

В Запорожье задержали мужчину, работавшего на ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщили в главке ФСБ по региону.

Ранее судимый 31-летний гражданин Украины прибыл в Запорожскую область, чтобы совершить серию терактов против местных властей. При попытке задержания преступник оказал вооруженное сопротивление, но бойцы спецназа ФСБ обезоружили его.

Также сообщается, что при обыске дома у мужчины нашли компоненты самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению террористического акта".

Ранее ФСБ заявила о предотвращении теракта спецслужб Украины против руководителя Запорожской АЭС.

Видео: ФСБ России