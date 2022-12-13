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В Запорожской области задержали диверсантов, готовивших теракт

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В ФСБ России рассказали о задачах подозреваемых агентов Украины.

Разоблаченная диверсионно-террористическая группа готовила теракт против одного из руководителей Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей ФСБ России. В надзорном ведомстве добавили, что координация деятельности подозреваемых осуществлялась украинскими кураторами, напрямую через сотрудников ГУР Уманьского Александра Павловича и Никулина Андрея Владимировича. Агентом-вербовщиком фигурантов расследования стала Будникова Виктория Анатольевна, 1974-го года рождения, а посредником - Ткачук Юлия Викторовна, 1969-го года рождения.

Пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из агентуры украинских спецслужб. В результате проведенных мероприятий на этапе подготовки пресечен террористический акт в отношении одного из руководителей ЗАЭС

пресс-релиз ЦОС ФСБ

Силовики иъзяли у злоумышленников взрывное устройство, стрелковое оружие, боеприпасы и опасные вещества. В ФСБ добавили, что задержанные собирали информацию о расположении российских военных объектах, правоохранительнвх структурах, а также о пророссийски настроенных местных жителях в Запорожье.

Контроль за пограничным режимом усиливают в Ленобласти.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: гур, диверсия, запорожская область, запорожье, разведка, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Новости России,

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