В Заневке ищут хозяев для гигантской красноухой черепахи

Соответствующее сообщение появилось в соцсетях.

На выезде из Кудрово в сторону деревни Заневка местные жители нашли красноухую черепаху, оставшуюся без дома. Такое сообщение появилось в группе "Жизнь Кудрово" в соцсети "ВКонтакте". Автор оригинального сообщения написал, что животному не помешало бы найти дом, поскольку он сам не может забрать черепаху себе.

Пользователи в комментариях удивились гигантскому размеру животного и отметили, что часто хозяева таких питомцев, не рассчитывая на столь стремительный рост черепахи, бросают ее.

Отметим, что в медиапространстве периодически попадаются сообщения о найденных черепахах в Петербурге и Ленобласти. Последними точками находок других животных стали Ульянка (Кировский район) и садоводство Дунай во Всеволожском районе.

Фото: Жизнь в Кудрово / ВКонтакте