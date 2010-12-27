В Закс закупят 24 настенные карты Ленобласти

На это уйдёт 361 тысяча рублей.

В Законодательное собрание Ленинградской области закупят настенные карты региона. Об этом сообщает 47news.

Каждый муниципальный район на карте должен быть выделен отличным цветом. На карте должны быть названия рек, озер, границы райнов и все прочие географические отметки. Заксобрание Ленобласти объявило о запросе котировок на поставку 24 настенных карт на сумму 361 тысяча рублей. Размер карты будет 2х1,5 метра.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге появилась бесплатная карта с дополненной реальностью.

Фото: Ленинградская областная научная библиотека