В Петербурге появилась бесплатная карта с дополненной реальностью

Московская компания выпустила карту петербурга с дополненной реальностью. Об этом сообщает Meduza.
Приложение называется AReal. Воспользоваться им может любой желающий, так как оно бесплатное. Правда пока карта работает только на айфонах и айпадах.
Работает приложение по тому же типу, что и другие программы с дополненной реальностью. Пользователю всего нужно навести камеру телефона на горизонтальную плоскость, а затем установить виртуальный объект на одну точку.
Далее пользвотель может просматривать 3D модель с разных ракурсов, а также увеличивать и уменьшать с помощью жестов.
Видео:Urbica/YouTube