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В Петербурге появилась бесплатная карта с дополненной реальностью

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Для того, чтобы увидеть петербургскую достопримечательность в миниатюре, пользователю всего лишь нужно навести камеру телефона на горизонтальную плоскость.

Московская компания  выпустила карту петербурга с дополненной реальностью. Об этом сообщает Meduza. 

Приложение называется AReal. Воспользоваться им может любой желающий, так как оно бесплатное. Правда пока карта работает только на айфонах и айпадах.

Работает приложение по тому же типу, что и другие программы с дополненной реальностью. Пользователю всего нужно навести камеру телефона на горизонтальную плоскость, а затем установить виртуальный объект на одну точку.  

Далее пользвотель может просматривать 3D  модель с разных ракурсов, а также увеличивать и уменьшать с помощью жестов.

Видео:Urbica/YouTube

 

Теги: виртуальная реальность
Категории: Лента новостей Новости СПб

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