Петербургская VR-художница Надежда Бей рассказала о 3D-картинах в виртуальной реальности

Piter.tv пообщался с Надеждой и узнал, почему она решила зарегистрироваться в TikTok и в каких необычных челленджах принимала участие.

Петербургская VR-художница Надежда Бей вот уже два года создает картины в виртуальной реальности, в которые можно погрузиться и рассмотреть со всех сторон. Среди ее работ можно встретить пейзажи, абстрактные формы или фэнтезийные сюжеты с героями мемов и поп-культуры.

Аккаунт в TikTok у девушки появился в прошлом году. Здесь можно увидеть процесс создания картин, а также то, как Надежда рисует по запросам подписчиков. За это время на художницу подписались более 102 тыс. пользователей, а количество лайков превысило 2,2 млн. Piter.tv пообщался с Надеждой и узнал, в каких необычных челленджах она принимала участие.

В апреле этого года VR-художница стала одной из участниц телешоу "ТикТок Талант". Надежда отправила на шоу видео, в котором рисовала достопримечательности Петербурга.

В 2019 году после завершения учебы в ИТМО по специальности графических технологий Надежда работала администратором в VR-клубе, где был доступ к шлемам виртуальной реальности. В этом же году появился аккаунт в инстаграме, где она публиковала в основном зарисовки и эскизы, а годом позже она заводит страничку в соцсети. Бей рассказывает, что аккаунт появился в мае, тогда во время пандемии у нее было много свободного времени.

Я искала способы развития для себя и своего творчества, пробовала все подряд, и в TikTok решила тоже загрузить несколько видео. Надежда Бей, VR-художница

Как рассказала художница, в TikTok она больше экспериментирует, публикуя не только видео с работами, но и юмористические скетчи. Кроме этого, встречаются небольшие рубрики. Так, Бей рисует по запросам подписчиков – это могут быть их портреты или забавные задания.

Наверное, самое необычное, что я рисовала по запросам подписчиков, был Шрек в кружевных колготках. Не сказать, что это было что-то шокирующее, но скорее абсурдное, а потому интересное. Надежда Бей

Есть и рубрика, где девушка воссоздает картины известных художников в виртуальной реальности, параллельно рассказывая об истории этих работ.

На создание ролика и хорошо проработанной картины уходит от нескольких часов до 2-3 дней. По словам художницы, чтобы снять видео специально для соцсети, она чаще делает рисунки поменьше, чтобы удобнее было снимать процесс, а на монтаж уходит около часа-двух в зависимости от сложности. Надежда признается, что абсолютное большинство видео придумывает почти на ходу, по принципу "О, а что если...".

В аккаунте можно найти серию работ, где художница совмещает 3D-сканы разных мест с VR-рисунками, иначе говоря, она "дорисовывает пространства". Одной из любимых работ Надежды стала картина "Жизнь захватывает беспорядок на моей кухне". Она отсканировала свою кухню, когда на ней скопилось много всякой всячины, а в виртуальной реальности дорисовала прорастающие из этих вещей растения, грибы, цветы, местами даже плесень, так, чтобы это место "наполнилось жизнью".

Одним из смыслов, которые для меня несла эта картина, было переживание попытки справиться с апатией, когда ничего не хочется делать, даже прибираться, и проработав её, наконец дать жизненной энергии пробиться наружу и где-то пустить новые ростки, а чему-то наоборот дать быть "съеденным" насовсем Надежда Бей

В TikTok VR-художница опубликовала видео-эксперимент или, как назвала его Бей, арт-проект, в котором Надежда в реальной жизни попробовала использовать VR-очки и наушники как новые органы чувств человека. Идея ее арт-проекта была в том, что в современном мире гаджеты и технологии становятся "второй кожей", новыми органами чувств и посредниками между реальностью и теми сигналами, которые в итоге получают системы в теле человека. Так, VR-очки стали глазами, правда, показывали все в черно-белом цвете, а наушники в специальном режиме "прозрачности" передавали звуки извне.

Удивило меня то, насколько легко воспринимали это окружающие люди - я общалась с несколькими людьми в парке и спрашивала их об их отношениям к технологиям и также о том, сложно ли было им воспринимать меня в шлеме. Для многих это был "просто еще один аксессуар" на лице, как обычные очки. Надежда Бей

А вот сложнее всего оказалось делать точные действия, например, читать мелкий текст, играть в пинг-понг и рисовать. В эти моменты понимаешь, что на техно-зрение иногда полагаться невозможно, потому что не получается скоординировать движения тела с полученной картинкой или она недостаточно качественна. Надежда Бей

По словам художницы, в ее TT-аккаунте можно встретить, и веселые рисунки, но не самые проработанные, и полноценные огромные картины, и процессы их создания или просто красивые нарезки из материалов, а иногда даже что-то провокационное.

Текст: Дарья Ромасюк

Коллаж: Евгений Рыбкин для Piter.tv

Видео: TikTok / irreal.art, Instagram / irreal.art