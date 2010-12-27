В ЗакСе пообещали субсидировать волонтерские организации

Автором законопроекта выступил депутат фракции "Единая Россия"

Во вторник, 11 сентября, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло решение оказывать материальную поддержку социально ориентированным НКО из городского бюджета. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Автор законопроекта, депутат фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко, отметил, что волонтерская организации должны быть включены во все существующие механизмы государственной поддержки, в том числе и на уровне города. Он также предложил включить понятие "волонтерская деятельность" в закон "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге".

Помимо этого в городском парламенте предложили официально проводить День Волонтера. Датой праздника выбрали 5 декабря.

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Фото: vk.com/otkaznikiru