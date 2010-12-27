ЗакС Петербурга: ТПП сможет требовать у Смольного документы

Парламентарии внесли поправки в уже имеющийся закон.

Торгово-промышленная палата Санкт-Петербурга получит право на проведение экспертного анализа правовых актов исполнительных инстанций города, а также законопроектов, которые имеют отношение к предпринимательской отрасли. К такому решению пришли депутаты ЗакСа. Поправки были приняты парламентариями во втором чтении 11 сентября. "За" инициативу проголосовало 43 человека.

Согласно изменениям, ТПП может запрашивать у Смольного необходимые документы, которые необходимы для проведения экспертизы нормативных актов в бизнес-среде. Отметим, что заключение экспертов будет носить рекомендательный характер. Все проведенные исследования будут публиковаться на официальном сайте ТПП.

Напомним, что ЗакС Петербурга обяжет губернатора отчитываться по выполнению программы реализации стратегического развития региона.

Фото: Piter.tv