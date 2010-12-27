ЗакС Петербурга обяжет губернатора отчитываться по выполнению программы реализации стратегического развития региона

Депутаты хотят ежегодно выслушивать итоги работы Смольного по развитию Петербурга.

Парламентарии Петербурга инициировали законопроект, согласно которому реализация госпрограмм должна быть представлена лично губернатором города. Ежегодно глава Северной столицы должен будет отчитываться перед депутатами о совершенных работах по социально-экономической стратегии развития региона, а также оглашать отчеты. Ради этого политики собираются изменить некоторые пункты в Уставе Петербурга. Отметим, что авторами предложения выступили Олег Капитанов, Галина Назарова, Денис Четырбок и Максим Яковлев.

В Комитете по законодательству добавили, что также на Правительство города будут возложены обязательства по подготовке губернаторского отчета и корректировке документации при необходимости.

Напомним, что ранее стало известно, что ЗакС закупит к Новому году плюшевых поросят.

Фото: Piter.tv