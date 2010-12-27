ЗакС закупит к Новому году плюшевых поросят

Максимальная цена контракта составляет около 330 тысяч рублей.

Законодательное Собрание Северной столицы закупит к Новому году розовых и голубых поросят. Об этом сообщает "Канал 78".

Следующий 2019-й год станет годом земляной свиньи. Власти Санкт-Петербурга уже начали готовиться к зиме и выбирать себе новогодние подарки. На официальном сайте государственных закупок появилась информация о приобретении ЗакСом 550 сувенирных подушек в виде поросят. Первая половина подарков должна быть розового цвета, а вторая – голубого. Максимальная цена контракта составляет около 330 тысяч рублей.

Ранее Piter.TV писал о том, что ЗакС уходит на летние каникулы.

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