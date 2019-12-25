В ЗакСе предложили увеличить сроки рассмотрения трудовых споров в суде

На обжалование и разрешение трудовых споров и моментов теперь предоставят больше времени.

В четверг, 28 мая, в петербургский ЗакС внесли поправки к Трудовому кодексу, согласно которым работающие и уволенные горожане смогут получить больше времени для обращения в суд. Об инициативе депутатов "Единой России" сообщили в пресс-службе городского парламента.

Депутаты предложили увеличить сроки обращения в суд с 3 месяцев до полугода, если дело касается трудового спора о нарушении прав, с месяца до двух, если разрешается спор по увольнению, а также до года для обжалования дисциплинарного взыскания. Кроме того, в органы службы занятости можно будет обратиться в течение месяца, а не двух недель, если работнику понадобилось сохранить свой средний заработок за третий месяц со дня увольнения. По мнению спикера ЗакСа, Вячеслава Макарова, такие меры поддержат некоторых граждан в трудный экономический период.

Считаю, что в данной ситуации мы прежде всего обязаны принять меры для поддержки наемных работников, пострадавших от кризисной ситуации. Нельзя работодателю решать все свои проблемы за счет трудящихся, одновременно и получая льготы от государства, и отправляя целые трудовые коллективы на улицу. Вячеслав Макаров, спикер ЗакСа

Тем временем, губернатор внес новую поправку к проекту закона о городском бюджете.

Фото: Piter.TV