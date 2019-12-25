Губернатор внес новую поправку к проекту закона о городском бюджете

Предлагается сократить на 3,2 миллиарда рублей собственные доходы бюджета.

Как стало известно в среду, 27 мая, губернатор Петербурга внес на рассмотрение в ЗакС поправку к проекту закона о городском бюджете. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета поправкой предлагается сократить на 3,2 миллиарда рублей. В это время в бюджет будут поступать 3,9 миллиарда рублей, таким образом, городской бюджет будет в плюсе на 0,7 миллиарда рублей.

На 1,9 млрд рублей увеличиваются расходы на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, на 1,6 млрд рублей – субсидии поставщикам социальных услуг, более 500 млн рублей выделяется дополнительно на заработную плату работников государственных образовательных учреждений, более 300 млн - на организацию питания в детских садах и школах. Восстанавливается финансирование частных учреждений образования говорится в сообщении

С учетом поправки Губернатора бюджет Санкт-Петербурга на 2020 год будет иметь следующие характеристики:

доходы – 573,8 миллиарда руб.,

расходы – 684,96 миллиарда руб.,

дефицит – 111,1 миллиарда руб.

Ранее мы писали, что расходы бюджета Петербурга упадут на 50 млрд рублей.

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