Расходы бюджета Петербурга упадут на 50 млрд рублей

Проект закона об исполнении бюджета 2019 года был одобрен 13 мая на правительственном совещании в Смольном.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что в 2019 году в бюджет Петербурга поступило 639,2 млрд рублей. Об этом заявил председателя комитета финансов города Алексей Корабельников.

Карабельников заявил, что в 2019 году бюджет Петербурга перевыполнен по доходной части на 97,4%. При этом расходы составили 649,7 млрд. Специалисты отмечают, что это самый лучший показатель за последние 10 лет.

Однако в этом году из-за пандемии и ограничений в работе деятельности ресторанов и других предприятий сферы услуг Петербург ждет изменение доходов городского бюджета. Ожидается, что доходу упадут на на 107,7 млрд рублей, или на 16,5 %.

Ранее мы сообщали о том, что здание пеньковых складов Тучков буян передали Петербургу.

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