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Здание пеньковых складов Тучков буян передали Петербургу
Сегодня, 16:11
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nadezhda_sib

Здание пеньковых складов Тучков буян передали Петербургу

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Общая площадь земельного участка составляет около 30 тыс. кв.метров.

Здание объекта культурного наследия федерального значения "Тучков буян" передано в собственность Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

Инициаторов выступил губернатор Александр Беглов. Распоряжение правительства РФ о безвозмездной передаче объекта было подписано 30 апреля. Сейчас оформляется вся необходимая документация. Территорию приспособят под современное использование. 

Это было необходимо для строительства арт-парка. Он расположится в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. На данный момент разрабатывается концепция пространства. Конкурс был перенесен из-за коронавируса. 

Планировалось, что строительство займет 2,5 года, но теперь дата окончания всех работ будет перенесена. 

Фото: Википедия

 

 

Теги: арт-парк, здание пеньковых складов, тучков буян
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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