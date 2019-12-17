Здание пеньковых складов Тучков буян передали Петербургу

Общая площадь земельного участка составляет около 30 тыс. кв.метров.

Здание объекта культурного наследия федерального значения "Тучков буян" передано в собственность Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Инициаторов выступил губернатор Александр Беглов. Распоряжение правительства РФ о безвозмездной передаче объекта было подписано 30 апреля. Сейчас оформляется вся необходимая документация. Территорию приспособят под современное использование.

Это было необходимо для строительства арт-парка. Он расположится в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. На данный момент разрабатывается концепция пространства. Конкурс был перенесен из-за коронавируса.

Планировалось, что строительство займет 2,5 года, но теперь дата окончания всех работ будет перенесена.

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