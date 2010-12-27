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Пеньковые склады "Тучков буян" перейдут в собственность Петербурга
Сегодня, 18:20
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nadezhda_sib

Пеньковые склады "Тучков буян" перейдут в собственность Петербурга

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На территории появятся современные объекты.

Здание пеньковых складов "Тучков буян", расположенное на Большом проспекте, перейдет в собственность города. Объект является памятником исторического и культурного наследия федерального значения.

По информации пресс-службы администрации Петербурга, вопрос о передаче здания в собственность Северной столицы поднял Александр Беглов на рабочей встрече в Управлении делами президента РФ. 

В дальнейшем объект приспособят под современное использование по поручению Владимира Путина. 

Здание пеньковых складов было построено во второй половине XVIII века, в роли архитектора выступил Антонио Ринальди. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестные засыпали руины Ново-Александровского рынка близ Фонтанки. 

Фото: А.Кудрявцева / wikimapia.org

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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