Пеньковые склады "Тучков буян" перейдут в собственность Петербурга

На территории появятся современные объекты.

Здание пеньковых складов "Тучков буян", расположенное на Большом проспекте, перейдет в собственность города. Объект является памятником исторического и культурного наследия федерального значения.

По информации пресс-службы администрации Петербурга, вопрос о передаче здания в собственность Северной столицы поднял Александр Беглов на рабочей встрече в Управлении делами президента РФ.

В дальнейшем объект приспособят под современное использование по поручению Владимира Путина.

Здание пеньковых складов было построено во второй половине XVIII века, в роли архитектора выступил Антонио Ринальди.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестные засыпали руины Ново-Александровского рынка близ Фонтанки.

Фото: А.Кудрявцева / wikimapia.org