Градозащитники опасаются, что рынок засыпали для того, чтобы сорвать экспертизу и лишить руины охраняемого статуса.

Во вторник, 17 декабря, стало известно о том, что неизвестные засыпали руины Ново-Александровского рынка близ Фонтанки. Об этом сообщает "Градозащитный Петербург".

Градозащитники опасаются, что рынок засыпали для того, чтобы сорвать экспертизу и лишить руины охраняемого статуса.

"Судьба ценного объекта – обнаруженных во дворах общежития СПбГАСУ цокольных помещений Ново-Александровского рынка XIX века – остается неясной", –сказано в сообщении.

Напомним, что фундамент рынка нашли ещё в октябре. Он расположился на набережной реки Фонтанки. Рабочие обнаружили историческую постройку во время подготовительных работ участка под строительство. Отметим, что пассаж Ново-Александровского рынка считается объектом культурного наследия.

Рынок имеет замкнутый периметр с проездными арками, две площади, а также собор и два пассажа. Фундамент сохранился лишь на 20%.Специалисты РАН планируют сделать его 3D-модель.

Александровский рынок был построен в Спасской части в 1865-1868 гг. по проекту архитектора Александра Константиновича Бруни. Здание занимало весь квартал, ограниченный Садовой улицей, Малковым переулоком, Фонтанкой и Вознесенским проспектом.

Ранее мы сообщали о том, что КГИОП признал здание "Ленфильма" объектом культурного наследия.

Фото:Градозащитный Петербург/вк