  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неизвестные засыпали руины Ново-Александровского рынка близ Фонтанки 
Сегодня, 18:09
124
IRINA_CHALKINA

Неизвестные засыпали руины Ново-Александровского рынка близ Фонтанки 

0 0

Градозащитники опасаются, что рынок засыпали для того, чтобы сорвать экспертизу и лишить руины охраняемого статуса. 

Во вторник, 17 декабря, стало известно о том, что неизвестные засыпали руины Ново-Александровского рынка близ Фонтанки. Об этом сообщает "Градозащитный Петербург".

Градозащитники опасаются, что рынок засыпали для того, чтобы сорвать экспертизу и лишить руины охраняемого статуса.

"Судьба ценного объекта – обнаруженных во дворах общежития СПбГАСУ цокольных помещений Ново-Александровского рынка XIX века – остается неясной",

–сказано в сообщении.

Напомним, что фундамент рынка нашли ещё в октябре. Он расположился на набережной реки Фонтанки. Рабочие обнаружили историческую постройку во время подготовительных работ участка под строительство. Отметим, что пассаж Ново-Александровского рынка считается объектом культурного наследия.

Рынок имеет замкнутый периметр с проездными арками, две площади, а также собор и два пассажа. Фундамент сохранился лишь на 20%.Специалисты РАН планируют сделать его 3D-модель.

Александровский рынок был построен в Спасской части в 1865-1868 гг. по проекту архитектора  Александра Константиновича Бруни. Здание занимало весь квартал, ограниченный Садовой улицей, Малковым переулоком, Фонтанкой и Вознесенским проспектом.

Ранее мы сообщали о том, что КГИОП признал здание "Ленфильма" объектом культурного наследия.

Фото:Градозащитный Петербург/вк

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии