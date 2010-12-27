Во вторник, 17 декабря, стало известно о том, что неизвестные засыпали руины Ново-Александровского рынка близ Фонтанки. Об этом сообщает "Градозащитный Петербург".
Градозащитники опасаются, что рынок засыпали для того, чтобы сорвать экспертизу и лишить руины охраняемого статуса.
"Судьба ценного объекта – обнаруженных во дворах общежития СПбГАСУ цокольных помещений Ново-Александровского рынка XIX века – остается неясной",
–сказано в сообщении.
Напомним, что фундамент рынка нашли ещё в октябре. Он расположился на набережной реки Фонтанки. Рабочие обнаружили историческую постройку во время подготовительных работ участка под строительство. Отметим, что пассаж Ново-Александровского рынка считается объектом культурного наследия.
Рынок имеет замкнутый периметр с проездными арками, две площади, а также собор и два пассажа. Фундамент сохранился лишь на 20%.Специалисты РАН планируют сделать его 3D-модель.
Александровский рынок был построен в Спасской части в 1865-1868 гг. по проекту архитектора Александра Константиновича Бруни. Здание занимало весь квартал, ограниченный Садовой улицей, Малковым переулоком, Фонтанкой и Вознесенским проспектом.
Ранее мы сообщали о том, что КГИОП признал здание "Ленфильма" объектом культурного наследия.
Фото:Градозащитный Петербург/вк
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