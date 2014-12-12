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В петербургском ЗакСе предложили продлить "детские" пособия до 18 лет
Сегодня, 20:32
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В петербургском ЗакСе предложили продлить "детские" пособия до 18 лет

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В России выплату ввели с 1 января этого года.

Спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский сообщил, что депутаты в своей работе продолжают делать акцент на социальную сферу. В четверг, 3 августа, стало известно о предложении продлить единые пособия на ребенка. Об этом председатель рассказал в своем телеграм-канале.

В России выплату ввели с 1 января этого года. На данный момент ее назначают только до достижения ребенком 17 лет.

Очевидная несправедливость, ведь по российскому законодательству ребенком признается лицо в возрасте до 18-ти.  

Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

Бюджетно-финансовый комитет совместно с комиссией по социальной политике разрабатывают проект закона, позволяющего пролонгировать пособие до совершеннолетия.

Ранее на Piter.TV: ленинградским медикам назначили дополнительные выплаты.

Фото: сайт ЗакСа

Теги: детское пособие, закс петербурга
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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