В петербургском ЗакСе предложили продлить "детские" пособия до 18 лет

Спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский сообщил, что депутаты в своей работе продолжают делать акцент на социальную сферу. В четверг, 3 августа, стало известно о предложении продлить единые пособия на ребенка. Об этом председатель рассказал в своем телеграм-канале.
В России выплату ввели с 1 января этого года. На данный момент ее назначают только до достижения ребенком 17 лет.
Очевидная несправедливость, ведь по российскому законодательству ребенком признается лицо в возрасте до 18-ти.
Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга
Бюджетно-финансовый комитет совместно с комиссией по социальной политике разрабатывают проект закона, позволяющего пролонгировать пособие до совершеннолетия.
Ранее на Piter.TV: ленинградским медикам назначили дополнительные выплаты.
Фото: сайт ЗакСа
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