В Петербурге всё больше отцов стали брать отпуск по уходу за детьми

Размер выплаты зависит от зарплаты

В преддверии Дня отца Отделение Социального фонда по Петербургу и Ленобласти напомнило, какие меры поддержки могут получить мужчины. Как отметили в соцслужбе, папы стали чаще оформлять выплаты и отпуск по уходу за детьми. В 2025 году их было больше 10 тысяч, а в этом уже превысило 17 тысяч.

В Соцфонде отметили, что сумма выплаты зависит от зарплаты. Максимальная составляет — 83 тыс. рублей в месяц. Отцы могут брать больничный по уходу за ребёнком, а также могут распоряжаться маткапиталом, если они являются не единственными усыновителями.

Для семей участников СВО предусмотрены упрощённые правила пособий. Служба засчитывается в стаж в двойном размере. Соцфонд также оказывает помощь и отцам-пенсионерам. В Петербурге почти две тысячи пенсионеров получают надбавку за детей.

Отцы с детьми-инвалидами имеют возможнось выйти на пенсию в 55 лет, если накопили стаж 20 лет. Такой возможностью воспользовались уже около 300 человек.

Ранее мы сообщали, что в 2026 году в Ленобласти появились на свет более 9 тыс. детей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)