Депутат Говырин рассказал об изменениях в назначении детских пособий с 1 марта

В Госдуме рассказали о нововведениях по расчету соцподдержки.

Принципы назначения детских пособий на российской территории будут скорректированы. Соответствующее заявление журналистам из новостного агентства "ТАСС" сделал член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, представляющий фракцию "Единая Россия". Парламентарий из нижней палаты парламента отметил, что с 1 марта 2026 года в законную силу по стране вступает новый порядок расчета алиментов при оформлении единого пособия для семей с детьми. Теперь местные органы социальной защиты будут ориентироваться не на уровень МРОТ, а на среднемесячную зарплату по региону. Таким образом изменения могут сказаться на величине назначенного государством пособия.

Март принесет несколько изменений в социальных выплатах, и самое заметное касается единого пособия на детей. До сих пор, когда у семьи не было судебного решения или нотариального соглашения по алиментам, соцзащита считала их от МРОТ. С 1 марта 2026 года ориентир другой - среднемесячная зарплата по региону. Разница может быть существенной, потому что средняя зарплата в большинстве регионов заметно выше МРОТ в 27 093 рубля. Алексей Говырин, Депутат ГД РФ

В доход семьи при оценке нуждаемости будут засчитывать больше, и для кого-то это может повлиять на право получения социального пособия. Алексей Говырин добавил, что с начала текущего года в России действует условие, по которому каждый трудоспособный член семьи должен иметь подтвержденный доход не менее восьми МРОТ за расчетный период в 12 месяцев. Исключениями станут инвалидность, пенсия по старости и прочие уважительные причины.

