В РФ увеличат единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля

Социальный фонд России сообщил о росте суммы выплат матерям.

Размер единовременного пособия при рождении ребенка вырастет на российской территории до отметки в 28 773 рублей с 1 февраля 2026 года. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы Социального фонда страны. Известно, что дополнительно федеральные власти увеличивают размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Сумма достигнет показателя в 83 021 рубля.

Согласно новым требованиям, размер единого пособия на детей до 17 лет в среднем по стране составит 9,2 тысяч рублей, 13,8 тысяч или 18,4 тысяч рублей ежемесячно. Такие денежные суммы соответствуют 50, 75 и 100 процентам от федерального прожиточного минимума на ребенка на 2026 год. Чиновники уведомили граждан, что обновленные размеры социальных пособий от государства семьи начнут получать с начала февраля следующего года, так как выплаты производятся за предыдущий месяц.

