В России в 2026 году выплаты семьям с детьми составят около 9,2 тыс. рублей

Алексей Говырин рассказал о новой социальной поддержке граждан для повышения уровня рождаемости.

В 2026 году ежемесячная выплата семьям с детьми на российской территории составит от 9,2 до 18,4 тысяч рублей. Денежная сумма будет зависеть от дохода и нуждаемости семьи. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Алексей Говырин в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости". По словам парламентария из нижней палаты, размер выплат семьям с детьми до 17 лет федеральные власти будут рассчитывать, исходя из прожиточного минимума, который в следующем году увеличится по стране до отметки в 18,9 тысяч рублей.

Ежемесячное пособие на ребенка составит 9185 руб. при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 руб. при 75% и 18 371 руб. при 100%. Алексей Говырин, депутат ГД РФ

Напомним, что в декабре 2025 года профильный комитет Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства разработал инициативы по улучшению демографической ситуации в России. Отдельный блок предложений парламентариев касается предоставления государством ежегодной семейной выплаты. Она начнет действовать с 1 января для семей с двумя и более детьми. Законодатели уверены, что требуется вводить прогрессивный размер социальной выплаты в зависимости от количества несовершеннолетних в семье и распространить действие такой поддержки на семьи с одним ребенком.

Фото: Piter.tv