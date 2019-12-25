В ЗакСе предлагают упростить порядок выбора между денежной компенсацией и соцпакетом

Представлять интересы ЗакСа Петербурга в Госдуме по этому вопросы будет Денис Четырбок.

Депутаты "Единой России" Елена Киселева, Денис Четырбок, Александр Тетердинко и Галина Назарова предложили внести поправки в федеральный закон "О государственной социальной помощи" и тем самым упростить гражданам порядок выбора между денежной компенсацией и социальным пакетом. Информация об этом 8 апреля появилась на сайте Законодательного собрания.

На данный момент, если гражданин отказался от получения социальных услуг, но внезапно нуждается в них, то он не сможет их получить, придется ждать окончания года. Депутаты предлагают разрешить подавать заявление о возврате услуги в любой период. Услуги будут предоставляться с 1 числа следующего месяца.

Такой шаг должен обеспечить системе социальной защиты необходимую гибкость и своевременность оказания помощи. Последнее очень важно для людей старшего возраста, охрана здоровья которых обеспечивается государственными гарантиями, как это и должно быть в цивилизованном обществе. прокомментировал председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Это не единственная инициатива федерального масштаба, с которой за последнее время выступили петербургские депутаты. Например, они разрабатывают возможность дистанционной формы обслуживания населения.

Фото: Piter.TV